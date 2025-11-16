Concert OHC Symphonie des Grands Théâtre Saint Louis Cholet

Concert OHC Symphonie des Grands

Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 16:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Jules César, Henri VIII, Cyrano de Bergerac, Napoléon ou encore les maîtres de la peinture

hollandaise Rembrandt, Vermeer et Steen… Redécouvrez ces grands personnages de l’Histoire à l’occasion du premier programme de la saison intitulé la “Symphonie des Grands”. Une plongée dans le passé grâce à quelques uns des compositeurs majeurs du répertoire pour orchestre d’harmonie. Entre paysages sonores grandioses avec “Rubicon” fleuve mythique franchi avec fougue par César, l’élégance et la vivacité de la cour d’Henri VIII avec “Pastime with Good Company”, la grandeur et la puissance de Napoléon célébrée dans “Emperor”, mais aussi l’hommage à l’esprit et à la passion du personnage d’Edmond Rostand “Cyrano” et enfin la “Dutch Masters Suite”, une suite musicale vibrante et colorée inspirée des plus grands tableaux qui ont fait l’âge d’or de la peinture hollandaise.

Un voyage musical à travers l’Histoire pour une soirée inédite !

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme .

Théâtre Saint Louis Rue Jean Vilar Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 84 37 82 00 contact@ohc-49.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert OHC Symphonie des Grands Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais