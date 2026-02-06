Concert OHJ1 et OHJ2 Conservatoire André Messager Montluçon
Concert OHJ1 et OHJ2 Conservatoire André Messager Montluçon mercredi 25 mars 2026.
Concert OHJ1 et OHJ2
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Les élèves des orchestres d’harmonie junior présentent le fruit de leur travail autour de pièces variées.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
English :
Junior wind band students present the fruits of their labor in a variety of pieces.
