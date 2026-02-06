Concert OHJ1 et OHJ2 Conservatoire André Messager Montluçon

Concert OHJ1 et OHJ2

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Les élèves des orchestres d’harmonie junior présentent le fruit de leur travail autour de pièces variées.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

English :

Junior wind band students present the fruits of their labor in a variety of pieces.

