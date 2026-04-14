Concert OHRM, Eglise Saint-Eustache, La Feuillie
Concert OHRM, Eglise Saint-Eustache, La Feuillie dimanche 26 avril 2026.
Concert OHRM Dimanche 26 avril, 16h00 Eglise Saint-Eustache Seine-Maritime
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00
Une baguette se lève… et les univers se rencontrent.
Un concert qui casse les codes !
Entre puissance et délicatesse, énergie et rêverie, l’Orchestre d’Harmonie de Rouen Métropole vous embarque dans un programme aux multiples visages — surprenant, contrasté, vivant.
Pas de thème imposé… une seule promesse : vous faire vibrer du début à la fin.
Eglise Saint-Eustache 2 Impasse de l’Eglise La Feuillie 76220 La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie
Un concert qui casse les codes ! Entre puissance et délicatesse, énergie et rêverie, l’Orchestre d’Harmonie de Rouen Métropole vous embarque dans un programme aux multiples visages. Concert Harmonie
OHRM
À voir aussi à La Feuillie (Seine-Maritime)
- Foire à tout La Feuillie 26 avril 2026
- Le Chevreuil à VTT La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Les Grands Genêts La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Le Chevreuil La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Les Orchidées à VTT La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026