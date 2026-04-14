Concert OHRM, Eglise Saint-Eustache, La Feuillie

Concert OHRM Dimanche 26 avril, 16h00 Eglise Saint-Eustache Seine-Maritime

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Une baguette se lève… et les univers se rencontrent.

Un concert qui casse les codes !

Entre puissance et délicatesse, énergie et rêverie, l’Orchestre d’Harmonie de Rouen Métropole vous embarque dans un programme aux multiples visages — surprenant, contrasté, vivant.

Pas de thème imposé… une seule promesse : vous faire vibrer du début à la fin.

Eglise Saint-Eustache 2 Impasse de l’Eglise La Feuillie 76220 La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie

Un concert qui casse les codes ! Entre puissance et délicatesse, énergie et rêverie, l’Orchestre d’Harmonie de Rouen Métropole vous embarque dans un programme aux multiples visages. Concert Harmonie

OHRM