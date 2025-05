Concert OHRM Fête de la musique – Rouen, 20 juin 2025 20:00, Rouen.

Seine-Maritime

Concert OHRM Fête de la musique 78 Rue Jean Texcier Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

L’OHRM vous invite à un concert en extérieur sur la terrasse de la salle Texcier pour la fête de la musique.

Au programme des classiques pop revisités de Queen, Adèle, Phil Collins, Sting, et bien d’autres joués en formation d’orchestre harmonie.

Un moment musical à partager en famille ou entre amis. L’entrée est libre, alors n’hésitez pas à venir partager un moment de musique et de convivialité.

Rendez-vous le vendredi 20 juin dès 20h00 au centre Texcier à Rouen.

78 Rue Jean Texcier

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Concert OHRM Fête de la musique

OHRM invites you to an outdoor concert on the terrace of Salle Texcier for the Fête de la Musique.

On the program: revisited pop classics by Queen, Adèle, Phil Collins, Sting, and many others, played in harmony orchestra formation.

A musical moment to share with family and friends. Admission is free, so don’t hesitate to come and share a moment of music and conviviality.

Rendezvous on Friday June 20 from 8:00 pm at the Texcier center in Rouen.

German :

Das OHRM lädt Sie anlässlich der Fête de la Musique zu einem Konzert im Freien auf der Terrasse des Texcier-Saals ein.

Auf dem Programm stehen neu interpretierte Pop-Klassiker von Queen, Adele, Phil Collins, Sting und vielen anderen, die in Harmonieorchester-Formation gespielt werden.

Ein musikalischer Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden teilen kann. Der Eintritt ist frei, also zögern Sie nicht, vorbeizukommen und einen Moment der Musik und Geselligkeit zu teilen.

Wir treffen uns am Freitag, den 20. Juni ab 20.00 Uhr im Centre Texcier in Rouen.

Italiano :

L’OHRM vi invita a un concerto all’aperto sulla terrazza della Salle Texcier in occasione della Fête de la Musique.

In programma: classici pop rivisitati di Queen, Adèle, Phil Collins, Sting e molti altri, interpretati da un’orchestra completa.

Un’esperienza musicale da condividere con la famiglia e gli amici. L’ingresso è gratuito, quindi non esitate a venire a condividere un momento di musica e convivialità.

Unitevi a noi venerdì 20 giugno alle 20.00 presso il centro Texcier di Rouen.

Espanol :

La OHRM le invita a un concierto al aire libre en la terraza de la Salle Texcier con motivo de la Fête de la Musique.

En el programa: clásicos pop revisitados de Queen, Adèle, Phil Collins, Sting y muchos otros, interpretados en una banda orquestal completa.

Una experiencia musical para compartir en familia o entre amigos. La entrada es gratuita, así que no dude en venir a compartir un momento de música y convivencia.

Únase a nosotros el viernes 20 de junio a las 20:00 h en el centro Texcier de Ruán.

L’événement Concert OHRM Fête de la musique Rouen a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de tourisme Rouen tourisme