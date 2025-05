Concert OHVS et Eurochestries – Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes, 11 mai 2025 07:00, Saintes.

Charente-Maritime

Concert OHVS et Eurochestries Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

Date(s) :

2025-05-11

L’OHVS et les Eurochestries reçoivent un orchestre de jeunes talentueux musiciens québécois qui font une tournée en France et qui le 11 mai partageront un concert de l’OHVS.

10 EUR.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30

English :

The OHVS and Eurochestries welcome an orchestra of talented young Quebec musicians on tour in France, who will share a concert with the OHVS on May 11.

German :

Das HVO und die Eurochestries empfangen ein Orchester junger talentierter Musiker aus Quebec, die in Frankreich auf Tournee sind und am 11. Mai ein Konzert mit dem HVO teilen werden.

Italiano :

L’OHVS e gli Eurochestries ospitano un’orchestra di giovani musicisti di talento del Quebec in tournée in Francia, che condividerà un concerto con l’OHVS l’11 maggio.

Espanol :

La OHVS y los Eurochestries acogen a una orquesta de jóvenes músicos quebequeses de talento, de gira por Francia, que compartirán un concierto con la OHVS el 11 de mayo.

L’événement Concert OHVS et Eurochestries Saintes a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge