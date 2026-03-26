Concert Oiseau Ravage Millau en Jazz

Camarès Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Tarif réduit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Concert présenté à la salle du cinéma du Temple dans le cadre des Escapades de la Maison du Peuple de Millau en partenariat avec la commune de Camarès.

Comment décrire le jazz déplumé de L’Oiseau Ravage ? Peut-être en prêtant l’oreille à ce texte écrit d’une belle plume

Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle,

L’Oiseau Ravage étourdit et libère un plumage sauvage.

Du haut, il plonge.

Siffleur de rage, il racle le roc en jasant.

Bête à plumes, il s’élève dans les vents contraires,

se joue du souffle et du vertige.

Laissez-vous surprendre par ce duo qui zinzinule comme la fauvette, trille comme le rossignol et connaît, au passage, tout le lexique des chants d’oiseaux ! Charlène Moura et Marek Kastelnik s’envolent à la croisée des jazz et se posent sur le fil d’une musique sensible, entre rage, humour et mélancolie.

Concert présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chaînon et des Escapades du Théâtre de la Maison du Peuple en partenariat avec la commune de Camarès. 6 .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie

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English :

Concert presented at the Temple cinema as part of the Escapades program organized by Millau’s Maison du Peuple in partnership with the Camarès commune.

L’événement Concert Oiseau Ravage Millau en Jazz Camarès a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)