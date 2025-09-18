Concert OJHB MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Concert OJHB MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé samedi 31 janvier 2026.
18 € / 15 € / 13 €
Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne
Depuis 1985, l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne regroupe plus de 60 musiciens de 12 à 25 ans.
Sous la direction de Gaëtan Manchon, cet orchestre symphonique se consacre à la musique d’ensemble avec un répertoire varié, œuvres classiques, contemporaines et musiques de films.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-31T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-01T18:30:00.000+01:00
https://mjcpace.com/agenda/ojhb/
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine