Concert OJHB MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé samedi 31 janvier 2026.

Concert OJHB MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 31 janvier et 1 février 2026 Ille-et-Vilaine

18 € / 15 € / 13 €

Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne

Depuis 1985, l’Orchestre des Jeunes de Haute Bretagne regroupe plus de 60 musiciens de 12 à 25 ans.

Sous la direction de Gaëtan Manchon, cet orchestre symphonique se consacre à la musique d’ensemble avec un répertoire varié, œuvres classiques, contemporaines et musiques de films.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-31T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-01T18:30:00.000+01:00

https://mjcpace.com/agenda/ojhb/

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine