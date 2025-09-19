Concert Ok Live Shak Shakembo MJC Chemin Vert Caen

Concert Ok Live Shak Shakembo

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Pour ses 35 ans de carrière, Shak Shakembo vous invite à une soirée mêlant reprises revisitées du mythique groupe TP OK Jazz et créations originales !

Au programme

OK Live est un projet de musique du monde, d’un répertoire de reprises du groupe mythique du Congo TP OK jazz métissé et de compositions.

Le groupe

Shak Shakembo voix principale et guitare et ses deux loopeurs magiques

Aimé Kifoula Congas

Huggy Saxophone, voix et percussions

Mélodie Flute, voix, checker .

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90

English : Concert Ok Live Shak Shakembo

To celebrate his 35th anniversary, Shak Shakembo invites you to an evening of revisited covers of the legendary TP OK Jazz band and original creations!

German : Concert Ok Live Shak Shakembo

Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens lädt Shak Shakembo Sie zu einem Abend ein, der eine Mischung aus überarbeiteten Coverversionen der legendären Gruppe TP OK Jazz und eigenen Kreationen bietet!

Italiano :

Per celebrare il suo 35° anniversario, Shak Shakembo vi invita a una serata di cover rivisitate del leggendario gruppo TP OK Jazz e di creazioni originali!

Espanol :

Para celebrar su 35 aniversario, Shak Shakembo le invita a una velada de versiones revisitadas del legendario grupo TP OK Jazz y creaciones originales

L’événement Concert Ok Live Shak Shakembo Caen a été mis à jour le 2025-08-26 par Calvados Attractivité