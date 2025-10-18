Concert « Ok ! Podium Madrugar » Les écuries, pole culturel Lorge Caen

Concert « Ok ! Podium Madrugar » Les écuries, pole culturel Lorge Caen samedi 18 octobre 2025.

Concert « Ok ! Podium Madrugar »

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

À travers ses chansons à texte Madrugar explore notre époque et ses travers, les blessures du monde et les vertiges de l’intime (ou l’inverse ?).

À travers ses chansons à texte Madrugar explore notre époque et ses travers, les blessures du monde et les vertiges de l’intime (ou l’inverse ?). De prédications apocalyptiques en monologues intérieurs, Madrugar offre une ballade existentielle sur les silences qui blessent, les voix qui manquent et la rage muette de celui qui voit sans pouvoir agir. Une poésie douce et acérée, qui parlera aux cœurs fatigués mais vivants, aux gens qui doutent mais qui avancent…

Qu’est ce qu’un OK ! Podium ?

Une tribune et une scène ouverte qui accueille un projet musical récent.

C’est le lieu et le moment des premiers concerts ou des toutes premières fois pour certains morceaux. Un bon moyen d’allumer la mèche de la fièvre du samedi soir. .

Les écuries, pole culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Concert « Ok ! Podium Madrugar »

Madrugar’s text-based songs explore our times and their shortcomings, the wounds of the world and the dizziness of intimacy (or is it the other way round?).

German : Concert « Ok ! Podium Madrugar »

Mit seinen Textliedern erkundet Madrugar unsere Zeit und ihre Fehler, die Wunden der Welt und die Schwindelgefühle des Intimsten (oder umgekehrt?).

Italiano :

Le canzoni di Madrugar, basate su testi, esplorano i nostri tempi e le loro mancanze, le ferite del mondo e la vertigine dell’intimità (o forse è il contrario?).

Espanol :

Las canciones de Madrugar, basadas en textos, exploran nuestro tiempo y sus carencias, las heridas del mundo y el vértigo de lo íntimo (¿o es al revés?).

L’événement Concert « Ok ! Podium Madrugar » Caen a été mis à jour le 2025-08-28 par Calvados Attractivité