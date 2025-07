Concert OK Podium « Summerfall » Ecuries du Quartier Lorge Caen

Concert OK Podium « Summerfall » Ecuries du Quartier Lorge Caen samedi 20 septembre 2025.

Concert OK Podium « Summerfall »

Ecuries du Quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Summerfall est né en 2023 de la rencontre de 4 musiciens caennais autour d’un amour adolescent. Celui pour le groupe hawaïen Chokebore. Aussi génial que sous-côté, le groupe du label Amphetamine Reptile Records est devenu le trait d’union des membres de summerfall dont la musique s’est enrichie de leurs différentes influences (Blonde Redhead, Slint, Faraquet, Lack, Karate, 31Knots, Fugazi…) et expériences.

Passés par des groupes ambient rock (Swiss Corporal Search), punk rock (Ravi) ou post punk (Cemented Minds), les membres de summerfall créent un emo-indie-rock fait de chauds-froids dont l’identité est marquée par une voix limpide et des guitares fluettes assises sur une rythmique basse batterie compacte. Si les petits nouveaux de la scène indie française n’en sont pas à leurs débuts, c’est avec une énergie juvénile qu’ils se lancent à l’assaut des coeurs.

Qu’est ce qu’un OK Podium ?

Une tribune et une scène ouverte qui accueille un projet musical récent. C’est le lieu et le moment des premiers concerts ou des toutes premières fois pour certains morceaux. Un bon moyen d’allumer la mèche de la fièvre du samedi soir.

Summerfall est né en 2023 de la rencontre de 4 musiciens caennais autour d’un amour adolescent. Celui pour le groupe hawaïen Chokebore. Aussi génial que sous-côté, le groupe du label Amphetamine Reptile Records est devenu le trait d’union des membres de summerfall dont la musique s’est enrichie de leurs différentes influences (Blonde Redhead, Slint, Faraquet, Lack, Karate, 31Knots, Fugazi…) et expériences.

Passés par des groupes ambient rock (Swiss Corporal Search), punk rock (Ravi) ou post punk (Cemented Minds), les membres de summerfall créent un emo-indie-rock fait de chauds-froids dont l’identité est marquée par une voix limpide et des guitares fluettes assises sur une rythmique basse batterie compacte. Si les petits nouveaux de la scène indie française n’en sont pas à leurs débuts, c’est avec une énergie juvénile qu’ils se lancent à l’assaut des coeurs.

Qu’est ce qu’un OK Podium ?

Une tribune et une scène ouverte qui accueille un projet musical récent. C’est le lieu et le moment des premiers concerts ou des toutes premières fois pour certains morceaux. Un bon moyen d’allumer la mèche de la fièvre du samedi soir. .

Ecuries du Quartier Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie

English : Concert OK Podium « Summerfall »

Summerfall was born in 2023 from the meeting of 4 musicians from Caen around a teenage love affair. That of Hawaiian band Chokebore. As brilliant as they were underrated, the band from Amphetamine Reptile Records became the link between the members of summerfall, whose music is enriched by their various influences (Blonde Redhead, Slint, Faraquet, Lack, Karate, 31Knots, Fugazi…) and experiences.

Having played in ambient rock (Swiss Corporal Search), punk rock (Ravi) and post-punk (Cemented Minds) bands, the members of summerfall have created an emo-indie-rock sound made up of hot-colds whose identity is marked by limpid vocals and flowing guitars set to a compact bass-drum rhythm. These newcomers to the French indie scene may not be in their infancy, but it’s with youthful energy that they set out to conquer hearts.

What is an OK Podium?

It’s a platform and an open stage for a new musical project. It’s the place and the time for first concerts, or first-ever performances of certain songs. A good way to light the fuse of Saturday night fever.

German : Concert OK Podium « Summerfall »

Summerfall entstand 2023, als vier Musiker aus Caen auf eine Teenagerliebe trafen. Die für die hawaiianische Band Chokebore. Die ebenso geniale wie unterbewertete Band des Labels Amphetamine Reptile Records wurde zum Bindeglied für die Mitglieder von summerfall, deren Musik durch ihre verschiedenen Einflüsse (Blonde Redhead, Slint, Faraquet, Lack, Karate, 31Knots, Fugazi…) und Erfahrungen bereichert wurde.

Die Mitglieder von summerfall, die in Ambient Rock (Swiss Corporal Search), Punk Rock (Ravi) oder Post Punk (Cemented Minds) gespielt haben, kreieren einen Emo-Indie-Rock, der aus heißen Eisen besteht und dessen Identität durch eine klare Stimme und flockige Gitarren, die auf einem kompakten Bass-Drum-Rhythmus sitzen, geprägt ist. Die Neulinge der französischen Indie-Szene stehen zwar noch am Anfang ihrer Karriere, aber mit jugendlicher Energie erobern sie die Herzen der Menschen.

Was ist ein OK Podium?

Ein Podium und eine offene Bühne, auf der ein neues Musikprojekt vorgestellt wird. Es ist der Ort und der Zeitpunkt für die ersten Konzerte oder das allererste Mal für bestimmte Stücke. Ein gutes Mittel, um die Lunte für das Samstagabendfieber anzuzünden.

Italiano :

I Summerfall sono nati nel 2023 dall’incontro di 4 musicisti di Caen intorno a un amore adolescenziale. Quell’amore era per la band hawaiana Chokebore. Tanto geniale quanto sottovalutata, la band di Amphetamine Reptile Records è diventata l’anello di congiunzione tra i membri di Summerfall, la cui musica è arricchita dalle loro diverse influenze (Blonde Redhead, Slint, Faraquet, Lack, Karate, 31Knots, Fugazi…) ed esperienze.

Dopo aver suonato in gruppi ambient rock (Swiss Corporal Search), punk rock (Ravi) e post-punk (Cemented Minds), i membri di summerfall hanno creato un sound emo-indie-rock composto da persone calde e fredde, la cui identità è segnata da voci chiare e chitarre fluide impostate su un ritmo compatto di grancassa. Questi nuovi arrivati sulla scena indie francese non sono ancora agli inizi, ma è con energia giovanile che si propongono di conquistare i cuori.

Che cos’è un OK Podium?

È una piattaforma e un palco aperto per un nuovo progetto musicale. È il luogo e il momento dei primi concerti, o delle prime volte di alcuni brani. Un buon modo per accendere la miccia della febbre del sabato sera.

Espanol :

Summerfall nació en 2023 de la reunión de 4 músicos de Caen en torno a un amor adolescente. Ese amor era por la banda hawaiana Chokebore. Tan brillante como infravalorada, la banda de Amphetamine Reptile Records se convirtió en el nexo de unión de los miembros de Summerfall, cuya música se enriquece con sus diferentes influencias (Blonde Redhead, Slint, Faraquet, Lack, Karate, 31Knots, Fugazi…) y experiencias.

Tras haber tocado en grupos de ambient rock (Swiss Corporal Search), punk rock (Ravi) y post-punk (Cemented Minds), los miembros de summerfall han creado un sonido emo-indie-rock formado por warm-coolers cuya identidad está marcada por voces claras y guitarras fluidas a un ritmo compacto de bajo y bombo. Puede que estos recién llegados a la escena indie francesa no estén en su infancia, pero es con energía juvenil con la que se lanzan a conquistar corazones.

¿Qué es un OK Podium?

Es una plataforma y un escenario abierto para un nuevo proyecto musical. Es el lugar y el momento de los primeros conciertos, o de las primeras veces de ciertos temas. Una buena manera de encender la mecha de la fiebre del sábado noche.

L’événement Concert OK Podium « Summerfall » Caen a été mis à jour le 2025-07-26 par Calvados Attractivité