Concert « OK.Super Radio Club » Dimanche 21 septembre, 15h00 Château de Plessis-lès-Tours Indre-et-Loire

prix libre

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

avec Hw4JK7, Rubin Steiner accompagné de François Bon et John sans Barbara.

Château de Plessis-lès-Tours 118 Rue du Plessis 37520 La Riche La Riche 37520 La Meignanne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 29 29 https://leplessis.net/ Le Château du Plessis est la première demeure royale de la Vallée de la Loire, construit en 1463 par Louis XI.

Aujourd’hui tiers-lieu culturel, un projet multidisciplinaire y est développé alliant découverte du patrimoine, programmation artistique, ateliers artistiques, résidences d’artistes et préservation de la biodiversité.

Le Plessis