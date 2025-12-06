Concert O’Kazoo à Châteaubourg Châteaubourg
1 Place de Verdun Châteaubourg Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
A la médiathèque Les Curiosités de Châteaubourg, assistez au concert du groupe O’Kazoo à 18h.
Ce groupe musical local vous invite à un périple à travers le monde en chansons !
Tout public.
Gratuit.
Inscription au 02 99 62 31 41 ou en ligne sur Wee
Médiathèque Les Curiosités, 2 place de Verdun, 35 220 Châteaubourg. .
