Concert O’Kazoo à Châteaubourg Châteaubourg

A la médiathèque Les Curiosités de Châteaubourg, assistez au concert du groupe O’Kazoo à 18h.

Ce groupe musical local vous invite à un périple à travers le monde en chansons !

Tout public.

Gratuit.

Inscription au 02 99 62 31 41 ou en ligne sur Wee

Médiathèque Les Curiosités, 2 place de Verdun, 35 220 Châteaubourg. .

