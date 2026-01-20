Concert Old Bats Brasserie BAM Périgueux

Concert Old Bats Brasserie BAM Périgueux vendredi 23 janvier 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23

2026-01-23

Ce vendredi, nous recevons Old Bats vendredi soir !

Si tu n’as rien prévu encore, on t’attends
Planches apéro, burgés, bières et boissons du coin.   .

Brasserie BAM 105 Rue Pierre Magne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 82 01 57  contact@bam-brasserie.fr

