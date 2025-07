Concert Old Folks/ L’Essentiel Balavoine Guérande

Concert Old Folks/ L’Essentiel Balavoine

Rond-point de Villeneuve Guérande Loire-Atlantique

2025-08-14 21:00:00

2025-08-14 23:30:00

2025-08-14

21h00 Didier Gustin en concert avec « Old Folks », du nouveau dans la chanson ! Artiste imitateur et acteur brillant, Didier Gustin monte sur scène avec ses 5 musiciens dans un

tout nouveau registre, la chanson. Avec son projet « Old Folks », il nous dévoile une facette plus intime, plus personnelle, portée par des textes touchants co-écrits avec Victoria Rummler et Charlelie Couture, une voix authentique pour une première partie pleine d’émotion et de surprises !

22h15 L’Essentiel Balavoine par Morgan Marlet Le meilleur de Daniel Balavoine en live ! Revivez les plus grands succès de Daniel Balavoine avec L’Essentiel Balavoine, un hommage incontournable ! Des reprises puissantes et fidèles qui font vibrer toutes les générations. Une performance passionnée de Morgan Marlet et ses 4 musiciens talentueux qui ravivent la flamme d’un artiste inoubliable.

Deux concerts, une soirée unique, sous le chapiteau Zavatta à Guérande.

Ne manquez pas ce rendez-vous musical inoubliable le 14 août émotions garanties !

Réservation des billets sur places ou sur la billetterie en ligne: DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS SOUS CHAPITEAU A GUERANDE ! .

Rond-point de Villeneuve Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 53 67 31

