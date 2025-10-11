Concert Old Ma Crackers rue de Sercey Mâlain

Concert Old Ma Crackers rue de Sercey Mâlain samedi 11 octobre 2025.

Concert Old Ma Crackers

rue de Sercey Salle des fêtes Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Par LeBloc. La jug music est née à la croisée du blues, du folk et du jazz dans les bouibouis américains. Les Old Ma Crackers, jug band dijonnais, remuent et s’amusent de cet héritage. Ils combinent musique de danse, malices, chants collectifs et virtuosité, et se penchent sur le berceau de la country, du rag et du folk. La sauce des Old Ma Crackers a le goût du jour, joyeuse et fédératrice.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or. .

rue de Sercey Salle des fêtes Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 23 60 52

