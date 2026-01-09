Concert old time jazz and blues La Tannerie Agen

Concert old time jazz and blues

La Tannerie 20 rue Cajarc Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Approchez et laissez vous entraîner Dicilabas, où chant, guitare, washboard et contrebasse se mêlent pour vous faire vibrer au son du blues du Delta, du swing et autres refrains langoureux des fantômes du Bayou.

La Tannerie 20 rue Cajarc Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 88 29 96 accueil.espace.tannerie@gmail.com

English :

Step right up and let Dicilabas take you away, where vocals, guitar, washboard and double bass mingle to thrill you with Delta blues, swing and other languorous refrains from the ghosts of the Bayou.

