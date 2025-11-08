CONCERT OLÉ OLÉ CE SOIR C’EST LA FIESTA Béziers

CONCERT OLÉ OLÉ CE SOIR C’EST LA FIESTA

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Patrice et Denis: Aqui es Béziers!, Manolo Gimenez, Elie Reilles et Kompas Allegres, vont vous faire chanter et vibrer tout au long de la soirée! Placement libre. Billetterie à l’OT.

On ne vous les présente plus: Patrice et Denis Aqui! es Béziers et Olé, Olé Féria Bittere , accompagnés de musiciens et choristes.

Manolo Gimenez, qui sera le parrain de la soirée, accompagné d’Elie Reilles et du groupe Kompas Allegres, vont vous faire chanter et danser une bonne partie de la nuit!

Placement libre, assis ou fosse avec mange debout. .

English :

Patrice and Denis: Aqui es Béziers, Manolo Gimenez, Elie Reilles and Kompas Allegres, will have you singing and dancing the night away! Free admission. Tickets available at OT.

German :

Patrice und Denis: Aqui es Béziers!, Manolo Gimenez, Elie Reilles und Kompas Allegres werden Sie den ganzen Abend lang zum Singen und Vibrieren bringen Die Plätze sind frei. Kartenverkauf im Tourismusbüro.

Italiano :

Patrice e Denis: Aqui es Béziers, Manolo Gimenez, Elie Reilles e Kompas Allegres vi faranno cantare e ballare tutta la notte! Ingresso libero. Biglietti disponibili presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Patrice y Denis: Aquí es Béziers, Manolo Giménez, Elie Reilles y Kompas Allegres te harán cantar y bailar toda la noche Entrada gratuita. Entradas disponibles en la Oficina de Turismo.

