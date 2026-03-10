Concert ¡Olé! SolenVal Plancoët

Concert ¡Olé!

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11 20:30:00

Date(s) :

2026-04-11

En lien avec le concert d’Antonio Lizana programmé dans le cadre de la saison culturelle de Dinan Agglomération, les musiciennes et musiciens du site de Matignon vous livrent leur travail autour du flamenco et de la musique espagnole lors d’un concert à SolenVal. ¡Olé! .

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 73 34

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English :

L’événement Concert ¡Olé! Plancoët a été mis à jour le 2026-03-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme