Concert « Olivier Delfor » – ZAC du Mont de Magny Gisors, 31 mai 2025 20:30, Gisors.

Eure

Concert « Olivier Delfor » ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-05-31 20:30:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

Pop-rock.

Olivier Delfor est en power trio, basse, batterie, guitare/chant, pour une musique à l’énergie communicative. Sur un son pop’n’blues et une rythmique groovy, il alterne compositions en français et gros solos de guitare.

Il agrémente son concert de reprises pop rock en version guitare solo.

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Olivier Delfor »

Pop-rock.

Olivier Delfor is a power trio bass, drums, guitar/vocals and his music is infectiously energetic. With a pop’n’blues sound and a groovy rhythm, he alternates French compositions with big guitar solos.

His concert also features solo guitar versions of pop-rock covers.

German :

Pop- und Rockmusik.

Olivier Delfor ist ein Power-Trio, bestehend aus Bass, Schlagzeug, Gitarre und Gesang, das eine Musik mit ansteckender Energie macht. Auf einem Pop?n’Blues-Sound und einer groovigen Rhythmik wechselt er zwischen Kompositionen auf Französisch und großen Gitarrensoli.

Er untermalt sein Konzert mit Pop-Rock-Covern in der Version für Gitarre solo.

Italiano :

Pop-rock.

Il power trio di Olivier Delfor basso, batteria, chitarra/voce offre musica con un’energia contagiosa. Con un sound pop’n’blues e una sezione ritmica groovy, alterna composizioni in lingua francese a grandi assoli di chitarra.

Aggiunge al suo concerto una versione per chitarra sola di cover pop rock.

Espanol :

Pop-rock.

El potente trío de Olivier Delfor (bajo, batería, guitarra y voz) ofrece música con una energía contagiosa. Con un sonido pop’n’blues y una sección rítmica groovy, alterna composiciones en francés con grandes solos de guitarra.

Añade a su concierto una versión para guitarra solista de versiones de pop rock.

L’événement Concert « Olivier Delfor » Gisors a été mis à jour le 2025-05-20 par Vexin Normand Tourisme