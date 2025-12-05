Concert Olivier Delfor Trio ZAC du Mont de Magny Gisors
Concert Olivier Delfor Trio
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Pop rock
Olivier Delfor est en power trio, basse, batterie, guitare/chant, pour une musique à l’énergie communicative. Sur un son pop’n blues et une rythmique groovy, il alterne compos en français et gros solos de guitare. Il agrémente son concert de reprises pop rock en version guitare solo. .
ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com
