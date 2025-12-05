Concert Olivier Delfor Trio ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Olivier Delfor Trio

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05

Pop rock

Olivier Delfor est en power trio, basse, batterie, guitare/chant, pour une musique à l’énergie communicative. Sur un son pop’n blues et une rythmique groovy, il alterne compos en français et gros solos de guitare. Il agrémente son concert de reprises pop rock en version guitare solo. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

