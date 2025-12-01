Concert Olivier Vasseur chante Noël Salle Victor Hugo Avranches
Concert Olivier Vasseur chante Noël Salle Victor Hugo Avranches samedi 20 décembre 2025.
Concert Olivier Vasseur chante Noël
Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 22:00:00
2025-12-20
Une vingtaine de morceaux de Noël traditionnels et plus contemporains seront interprétés, associés à un son et lumière constitué de vidéo mapping.
Les arrangements instrumentaux des morceaux classiques sont composés par Olivier Vasseur.
Concert également le dimanche 21 décembre, à 18h. .
+33 2 33 58 27 90 ovasseur1@club-internet.fr
