Concert Olivier Vasseur chante Noël Salle Victor Hugo Avranches

Concert Olivier Vasseur chante Noël

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches Manche

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21 19:30:00

2025-12-21

Une vingtaine de morceaux de Noël traditionnels et plus contemporains seront interprétés, associés à un son et lumière constitué de vidéo mapping.

Les arrangements instrumentaux des morceaux classiques sont composés par Olivier Vasseur. .

Salle Victor Hugo Place Carnot Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 27 90 ovasseur1@club-internet.fr

