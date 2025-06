Concert Oloron Orgues Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 1 août 2025 20:30

Concert Oloron Orgues Place de la Cathédrale Cathédrale Ste Marie Oloron-Sainte-Marie

Harmonies Célestes dialogue entre Alto & Orgue. Laissez-vous envoûter par la rencontre inédite de l’alto et de l’orgue dans un concert où se mêlent profondeur, expressivité et éclat. L’ancienne cathédrale d’Oloron résonnera sous les archets de Manon Steffann, altiste au jeu délicat et nuancé, et sous les doigts de Pierre Ouilhon. Un programme riche et contrasté vous transportera à travers les siècles, révélant la complicité entre ces deux instruments aux sonorités complémentaires. Des oeuvres baroques aux compositions modernes, ce duo promet une soirée vibrante d’émotion

Place de la Cathédrale Cathédrale Ste Marie

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine oloron.orgues@gmail.com

