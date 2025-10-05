Concert Olympique Promenade à Paris

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Pour assister à un concert de l’Orchestre de la Garde républicaine, nul besoin d’être un haut dignitaire étranger à l’Élysée ou d’assister à une cérémonie sous l’Arc de Triomphe. Servir l’État repose également sur une rencontre avec tous les publics.

Ces musiciens ont eu l’honneur d’accompagner de célèbres voix lyriques telles que Barbara Hendricks ou Pene Pati, mais aussi de grands solistes internationaux comme le violoniste Nemanja Radulović ou le pianiste Lang Lang. Vivez une soirée unique consacrée à trois stars associées à la cérémonie d’ouverture des JO la Garde républicaine, dont l’un des ensembles musicaux a magistralement accompagné Aya Nakamura, Axelle Saint-Cirel, l’incroyable interprète lyrique de La Marseillaise sur les toits de l’Opéra, et le tout premier artiste de la cérémonie, perché sur son pont, longtemps professeur dans notre conservatoire castelroussin, l’accordéoniste Félicien Brut.

Billetterie en vente à Équinoxe et à l’office de tourisme ! 36 .

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 34 34

English :

To attend a concert by the Orchestre de la Garde républicaine, you don’t have to be a foreign dignitary at the Élysée Palace or attend a ceremony under the Arc de Triomphe. Serving the State also means meeting the public at large.

German :

Um ein Konzert des Orchesters der Republikanischen Garde zu besuchen, muss man kein ausländischer Würdenträger im Élysée-Palast sein oder an einer Zeremonie unter dem Arc de Triomphe teilnehmen. Der Dienst am Staat beruht auch auf der Begegnung mit allen Bevölkerungsgruppen.

Italiano :

Per assistere a un concerto dell’Orchestra della Guardia Repubblicana non è necessario essere un dignitario straniero all’Eliseo o partecipare a una cerimonia sotto l’Arco di Trionfo. Servire lo Stato significa anche incontrare persone di ogni estrazione sociale.

Espanol :

Para asistir a un concierto de la Orquesta de la Guardia Republicana no hace falta ser un dignatario extranjero en el Elíseo o asistir a una ceremonia bajo el Arco del Triunfo. Servir al Estado también significa conocer a personas de toda condición.

L’événement Concert Olympique Promenade à Paris Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Châteauroux Berry Tourisme