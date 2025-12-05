Concert Omar Perry and Erm La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 24.2 – 24.2 – EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Une soirée entre transmission, énergie roots et groove envoûtant.
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40  accueilbilleterie@lacordo.com

English :

An evening of transmission, roots energy and bewitching groove.

German :

Ein Abend zwischen Übertragung, Roots-Energie und betörendem Groove.

Italiano :

Una serata di trasmissione, energia roots e groove ammaliante.

Espanol :

Una velada de transmisión, energía de raíces y groove hechizante.

