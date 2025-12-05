Concert Omar Perry and Erm La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère
Concert Omar Perry and Erm La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 5 décembre 2025.
Concert Omar Perry and Erm
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 24.2 – 24.2 – EUR
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Une soirée entre transmission, énergie roots et groove envoûtant.
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com
English :
An evening of transmission, roots energy and bewitching groove.
German :
Ein Abend zwischen Übertragung, Roots-Energie und betörendem Groove.
Italiano :
Una serata di trasmissione, energia roots e groove ammaliante.
Espanol :
Una velada de transmisión, energía de raíces y groove hechizante.
