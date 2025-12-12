Concert OMAR PERRY + MAXXO Café Charbon Nevers Nevers
Concert OMAR PERRY + MAXXO Café Charbon Nevers samedi 28 février 2026.
Concert OMAR PERRY + MAXXO
Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 22:30:00
2026-02-28
Rendez vous le samedi 26 février à 20h au Café Charbon à Nevers pour une soirée 100% reggae !
OMAR PERRY
Né et élevé à Kingston, au cœur de la Jamaïque, Omar Perry baigne dès son enfance dans une atmosphère musicale unique. Fils du légendaire producteur et auteur-compositeur Lee “Scratch” Perry, véritable pionnier et magicien du Reggae Dub, Omar grandit dans l’ombre d’un héritage immense. Artiste puissant, authentique, habité par l’héritage du reggae tout en y apportant sa propre force, Omar Perry est aujourd’hui l’une des voix les plus respectées de la scène internationale.
MAXXO
Actif sur la scène reggae depuis près de vingt ans, Maxxo s’est imposé comme une voix essentielle du reggae francophone et anglophone. Son style, profondément ancré dans le roots jamaïcain tout en étant imprégné d’influences dancehall, se distingue par des productions d’une précision remarquable et une identité vocale chaleureuse et puissante. .
Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
