Concert Ombre et Lumière Route Principale Chapelle-des-Bois

Route Principale Eglise Chapelle-des-Bois Doubs

Début : 2025-10-19 17:30:00

fin : 2025-10-19 19:00:00

2025-10-19

Nuit étoilée et lumière divine, rêveries et éclats de rire, nostalgie, recueillement, engagements et réflexions sur la vie… autant d’éclairages illuminant cinq siècles de musique vocale. C’est le chemin que proposent le Choeur de Chambre de l’Ile de France et l’Ensemble vocal d’Oye-et-Pallet « Dix de Choeur » réunis en Chapelle-des-bois pour une rencontre amicale et musicale.

L’entrée est gratuite et une libre participation aux frais sera proposée pour ceux qui souhaitent soutenir les artistes et l’évènement. Ce sera une superbe occasion de découvir ou redécouvrir la magie de la musique chorale. .

Route Principale Eglise Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lechoeurdechambre.iledefrance@gmail.com

