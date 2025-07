CONCERT « OMÉRAN » Agde

CONCERT « OMÉRAN » Agde mercredi 20 août 2025.

5 Rue de la Fraternité Agde Hérault

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20

OMèran évoque la rencontre de la maison et de

l’extérieur, de l’ici et de l’ailleurs et propose un voyage de soi, notre “OM”, notre “home” à l’autre.

Les voix mêlées d’Alain Larribet et de Clotilde Gilles, ainsi que les notes égrenées de leurs instruments, transportent le public dans un autre monde un paysage de montagnes et de plaines sans fi n, un univers musical où se croisent les sons des origines du monde et les rythmes des terroirs qu’ils ont fréquentés.

La voix d’Alain Larribet emporte dans un espace hors du temps, où se mélangent les sons de la nature, le souffle du vivant et les chants de tous les pays de la terre. Les mots et le chant de Clotilde Gilles s’y glissent et y dessinent un chemin de lucioles. L’âme du violoncelle, du duduk, de l’harmonium résonnent en écho aux chemins et paysages à parcourir. OMèran explore musicalement nos perceptions, nos ressentis, la réunion de l’être humain et de la nature, nos racines telluriques et les chemins célestes de nos rêves… .

5 Rue de la Fraternité Agde 34300 Hérault Occitanie

OMèran evokes the encounter between home and

oMèran evokes the meeting of home and outside, of here and elsewhere, and proposes a journey from ourselves, our ?OM?, our ?home? to the other.

OMèran beschreibt das Zusammentreffen von Zuhause und Anderswo

es ist eine Reise von uns selbst, unserem ?OM?, unserem ?home? zum anderen.

OMèran evoca l'incontro tra la casa e l'altro

è un viaggio da noi stessi, dal nostro « OM », dalla nostra « casa » all’altro.

OMèran evoca el encuentro del hogar y el

es un viaje desde nosotros mismos, nuestro « OM », nuestro « hogar » hacia el otro.

