Concert On casse les co(r)des ! Erstein

Concert On casse les co(r)des ! Erstein samedi 22 novembre 2025.

Concert On casse les co(r)des !

Rue Georges Besse Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Au programme improvisations, créations, jeux dans les cordes, morceaux revisités, mashup… Un concert hors cadre, libéré des codes et conventions habituels du récital.

Laissez-vous surprendre par les élèves et les professeurs des classes de piano ! Au programme improvisations, créations, jeux dans les cordes, morceaux revisités, mashup… Un concert hors cadre, libéré des codes et conventions habituels du récital. Une redécouverte du son du piano à travers ses différentes matières ; cordes, bois, métal, laine. .

Rue Georges Besse Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 17 53 florence.felz@ville-erstein.fr

English :

On the program: improvisations, creations, string games, revisited pieces, mashups… An out-of-the-box concert, free from the usual codes and conventions of the recital.

German :

Auf dem Programm stehen Improvisationen, Kreationen, Spiele in den Saiten, überarbeitete Stücke, Mashup… Ein Konzert außerhalb des Rahmens, befreit von den üblichen Codes und Konventionen des Recitals.

Italiano :

In programma: improvvisazioni, creazioni, giochi d’archi, brani rivisitati, mashup… Un concerto fuori dagli schemi, libero dai codici e dalle convenzioni abituali del recital.

Espanol :

En el programa: improvisaciones, creaciones, juegos de cuerdas, piezas revisitadas, mashups… Un concierto fuera de lo común, libre de los códigos y convenciones habituales del recital.

L’événement Concert On casse les co(r)des ! Erstein a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme du Grand Ried