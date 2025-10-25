Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert On Envoie La Sauc’ Bourges

Concert On Envoie La Sauc’

Concert On Envoie La Sauc’ Bourges samedi 25 octobre 2025.

Concert On Envoie La Sauc’

62B Boulevard Gambetta Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25 01:00:00

Date(s) :
2025-10-25

Venez soutenir cette initiative musicale locale et partager une soirée intense et conviviale au cœur de Bourges !
L’association berruyère La Sauc’, passionnée par la promotion des concerts et spectacles vivants, vous invite à son concert de lancement sous les couleurs du Post Hard Core.
Au programme
Forgive (Bourges/Tours), Windshelter (Suisse) et Everaged (Paris).   .

62B Boulevard Gambetta Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   lasauceprod@gmail.com

English :

Come and support this local musical initiative and share an intense and convivial evening in the heart of Bourges!

German :

Unterstützen Sie diese lokale Musikinitiative und erleben Sie einen intensiven und geselligen Abend im Herzen von Bourges!

Italiano :

Venite a sostenere questa iniziativa musicale locale e condividete una serata intensa e conviviale nel cuore di Bourges!

Espanol :

Venga a apoyar esta iniciativa musical local y comparta una velada intensa y distendida en el corazón de Bourges

L’événement Concert On Envoie La Sauc’ Bourges a été mis à jour le 2025-10-21 par OT BOURGES