Concert On Envoie La Sauc’ Bourges
Concert On Envoie La Sauc’ Bourges samedi 25 octobre 2025.
Concert On Envoie La Sauc’
62B Boulevard Gambetta Bourges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25 01:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Venez soutenir cette initiative musicale locale et partager une soirée intense et conviviale au cœur de Bourges !
L’association berruyère La Sauc’, passionnée par la promotion des concerts et spectacles vivants, vous invite à son concert de lancement sous les couleurs du Post Hard Core.
Au programme
Forgive (Bourges/Tours), Windshelter (Suisse) et Everaged (Paris). .
62B Boulevard Gambetta Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire lasauceprod@gmail.com
English :
Come and support this local musical initiative and share an intense and convivial evening in the heart of Bourges!
German :
Unterstützen Sie diese lokale Musikinitiative und erleben Sie einen intensiven und geselligen Abend im Herzen von Bourges!
Italiano :
Venite a sostenere questa iniziativa musicale locale e condividete una serata intensa e conviviale nel cuore di Bourges!
Espanol :
Venga a apoyar esta iniciativa musical local y comparta una velada intensa y distendida en el corazón de Bourges
