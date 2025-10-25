Concert On Envoie La Sauc’ Bourges

Concert On Envoie La Sauc' Bourges samedi 25 octobre 2025.

Concert On Envoie La Sauc’

62B Boulevard Gambetta Bourges Cher

Début : 2025-10-25 19:30:00

fin : 2025-10-25 01:00:00

2025-10-25

Venez soutenir cette initiative musicale locale et partager une soirée intense et conviviale au cœur de Bourges !

L’association berruyère La Sauc’, passionnée par la promotion des concerts et spectacles vivants, vous invite à son concert de lancement sous les couleurs du Post Hard Core.

Au programme

Forgive (Bourges/Tours), Windshelter (Suisse) et Everaged (Paris). .

62B Boulevard Gambetta Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Come and support this local musical initiative and share an intense and convivial evening in the heart of Bourges!

German :

Unterstützen Sie diese lokale Musikinitiative und erleben Sie einen intensiven und geselligen Abend im Herzen von Bourges!

Italiano :

Venite a sostenere questa iniziativa musicale locale e condividete una serata intensa e conviviale nel cuore di Bourges!

Espanol :

Venga a apoyar esta iniciativa musical local y comparta una velada intensa y distendida en el corazón de Bourges

L’événement Concert On Envoie La Sauc’ Bourges a été mis à jour le 2025-10-21 par OT BOURGES