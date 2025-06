Concert « On naît pas bons mais on s’marre » Le Monastère 27 juin 2025 07:00

Aveyron

Concert « On naît pas bons mais on s’marre » Parc de Combelles Le Monastère Aveyron

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Concert « On naît pas bons mais on s’marre » à Domaine de Combelles.

Combelles Aveyron Vacances organise un concert le vendredi 27 juin à 20h30. Repas aligot saucisse. Sur réservation 0 7 55 59 35 48. .

Parc de Combelles

Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 55 59 35 48 reservation@combelles-aveyron.fr

English :

Concert « On naît pas bons mais on s’marre » at Domaine de Combelles.

German :

Konzert « On naît pas bons mais on s’marre » in Domaine de Combelles.

Italiano :

Concerto « On naît pas bons mais on s’marre » al Domaine de Combelles.

Espanol :

Concierto « On naît pas bons mais on s’marre » en el Domaine de Combelles.

