Concert On the rock Bar de la plage Clohars-Carnoët

jeudi 16 juillet 2026 · Bar de la plage · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Concert On the rock

Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Concert rock On the rock au bar de la plage du Pouldu. .

Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 91 88

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English :

L’événement Concert On the rock Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS