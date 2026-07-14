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AGENDA · Clohars-Carnoët

Concert On the rock Bar de la plage Clohars-Carnoët

jeudi 16 juillet 2026 · Bar de la plage · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Bar de la plage
Adresse
6 Rue des Grands Sables
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Concert On the rock

Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Concert rock On the rock au bar de la plage du Pouldu.   .

Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 91 88 

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English :

L’événement Concert On the rock Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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