AGENDA · Clohars-Carnoët
Concert On the rock Bar de la plage Clohars-Carnoët
jeudi 16 juillet 2026 · Bar de la plage · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Concert On the rock
Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Concert rock On the rock au bar de la plage du Pouldu. .
Bar de la plage 6 Rue des Grands Sables Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 91 88
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English :
L’événement Concert On the rock Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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