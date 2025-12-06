Concert On vient chez vous La Lune Rousse Saint-Voir
Concert On vient chez vous La Lune Rousse Saint-Voir samedi 6 décembre 2025.
Concert On vient chez vous
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adhésion 2€
2025-12-06
2025-12-06
2025-12-06
François Fabre et Sébastien Guerrier, s’associent en duo et vous proposent un tour de chant populaire, un concert de proximité.
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74
English :
François Fabre and Sébastien Guerrier join forces as a duo to perform a popular tour de chant, a local concert.
German :
François Fabre und Sébastien Guerrier, haben sich zu einem Duo zusammengeschlossen und bieten Ihnen eine volkstümliche Gesangsrunde, ein Konzert der Nähe.
Italiano :
François Fabre e Sébastien Guerrier si sono uniti in un duo per offrirvi un tour de chant populaire, un concerto ravvicinato e personale.
Espanol :
François Fabre y Sébastien Guerrier se han unido como dúo para ofrecerle un tour de chant populaire, un concierto cercano y personal.
