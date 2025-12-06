Concert On vient chez vous La Lune Rousse Saint-Voir

La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Adhésion 2€

François Fabre et Sébastien Guerrier, s’associent en duo et vous proposent un tour de chant populaire, un concert de proximité.
English :

François Fabre and Sébastien Guerrier join forces as a duo to perform a popular tour de chant, a local concert.

German :

François Fabre und Sébastien Guerrier, haben sich zu einem Duo zusammengeschlossen und bieten Ihnen eine volkstümliche Gesangsrunde, ein Konzert der Nähe.

Italiano :

François Fabre e Sébastien Guerrier si sono uniti in un duo per offrirvi un tour de chant populaire, un concerto ravvicinato e personale.

Espanol :

François Fabre y Sébastien Guerrier se han unido como dúo para ofrecerle un tour de chant populaire, un concierto cercano y personal.

