Concert Ondes classiques guitare et violon Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
dimanche 26 juillet 2026 · Espace Culturel et de Congrès Beauséjour · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Concert Ondes classiques guitare et violon
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 19:00:00
fin : 2026-07-26 20:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Ondes Classiques fait escale à Châtelaillon-Plage !
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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 33 61 11 associationmuzika@gmail.com
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English :
Ondes Classiques makes a stopover in Châtelaillon-Plage!
L’événement Concert Ondes classiques guitare et violon Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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