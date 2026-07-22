Concert Ondes classiques guitare et violon Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

dimanche 26 juillet 2026 · Espace Culturel et de Congrès Beauséjour · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Concert Ondes classiques guitare et violon

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 19:00:00

fin : 2026-07-26 20:30:00

Date(s) :

2026-07-26

Ondes Classiques fait escale à Châtelaillon-Plage !

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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 33 61 11 associationmuzika@gmail.com

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English :

Ondes Classiques makes a stopover in Châtelaillon-Plage!

L’événement Concert Ondes classiques guitare et violon Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage