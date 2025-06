Concert One Night of Elton John par Etnology Théâtre de la Mer La Ciotat 14 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Concert One Night of Elton John par Etnology Lundi 14 juillet 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Eltonology c’est une voix incroyable, des musiciens hors pair pour un hommage à la hauteur d’un artiste inoubliable. On ne présente plus Elton John tant son parcours est immense et ses chansons dans les mémoires de chaque génération.

Une carrière de plus de 50 ans, 300 millions de disques vendus à travers le monde, plus de 4000 concerts à travers plus de 80 pays et pour couronner le tout 56 singles inscrits au Top 40, 27 au Top 10, 4 n° 2, et 9 n° 1 du très célèbre Hot 100 Top All Time Artists. Vous l’aurez compris, un artiste hors norme auquel Etnology rend hommage de la plus belle des manières en restant fidèle à son œuvre et en proposant un spectacle de deux heures qui fera voyager le public dans l’univers de la star, jalonné de tubes tels que Your song, Bennie & the Jets, Rocket Man et bien d’autres, le tout entrecoupé de quelques perles issues de l’album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy pour le plus grand bonheur des connaisseurs mais pas seulement. Un show bluffant, une voix unique, des arrangements fidèles à ceux des différentes tournées de l’artiste, des costumes identiques à ceux de la star, sans oublier le piano à queue indissociable du monstre sacré et son écran LED, ainsi que de la vidéo en fond de scène afin de plonger le public au plus proche d’Elton. Ce spectacle inédit et audacieux est monté avec la volonté première d’y ajouter la folie des années 70/80, c’est ainsi que le nouveau Eltonology propose un show toujours plus grandiose à la hauteur de la pop star ! .

Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fetes@laciotat.com

English :

Eltonology is an incredible voice and peerless musicians in a tribute to an unforgettable artist. Elton John’s immense career and his songs are remembered by every generation.

German :

Eltonology steht für eine unglaubliche Stimme, herausragende Musiker und eine Hommage, die einem unvergesslichen Künstler gerecht wird. Elton John muss man nicht mehr vorstellen, denn sein Werdegang ist immens und seine Lieder sind in den Erinnerungen jeder Generation verankert.

Italiano :

Eltonology è una voce incredibile e musicisti senza pari in un tributo a un artista indimenticabile. L’immensa carriera di Elton John e le sue canzoni sono ricordate da ogni generazione.

Espanol :

Eltonology es una voz increíble y unos músicos sin igual en un homenaje a un artista inolvidable. La inmensa carrera de Elton John y sus canciones son recordadas por todas las generaciones.

L’événement Concert One Night of Elton John par Etnology La Ciotat a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de La Ciotat