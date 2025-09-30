Concert One Night Of Queen 2025 à l’Acclameur à Niort Niort

Concert One Night Of Queen 2025 à l’Acclameur à Niort

50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : 49 – 79 EUR

Tarif de base plein tarif

La mardi 30 septembre, à l’Acclameur à Niort, L’Ecossais Gary Mullen, se glisse dans la peau de Freddie Mercury, avec une tessiture vocale proche de celle de la star britannique, et livre un show énergétique, avec une scénographie et des costumes grandioses.

Le concert de 2h, pendant lesquelles s’enchaîneront les tubes du groupe culte, débutera à 20h.

Prix des places, de 49€ à 79€ (tarif normal) ; de 24.50€ à 33€ pour les moins de 25 ans. .

