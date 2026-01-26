CONCERT ONKGUSD

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

6

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Pistouflerie vous propose un concert qui va du Dub au Trip-hop !

OnkgusD est un projet musical qui fusionne les genres avec créativité, rompant avec les standards actuels. Ses influences variées, allant du dub au trip-hop, en passant par le hip-hop, la musique baroque, le zouk, l’IDM, la jungle, le grime, le punk et la musique traditionnelle, apportent richesse et diversité à ses compositions.

OnkgusD propose une musique qui transcende les frontières classiques, offrant aux auditeur·ices une expérience auditive très personnelle. Ses morceaux se construisent sans structures conventionnelles, garantissant un voyage sonore fluide et imprévisible. Chaque morceau est une exploration sonore unique, surprenante et captivante, offrant une aventure musicale hors des sentiers battus.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne 6 .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Pistouflerie offers you a concert ranging from Dub to Trip-hop!

L’événement CONCERT ONKGUSD Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE