Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge Salle des fêtes Pouillac
Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge Salle des fêtes Pouillac samedi 4 juillet 2026.
Pouillac
Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge
Salle des fêtes Le Carrefour Pouillac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , à l’occasion du marché nocturne, concert Only New Jazz Band place de la salle des fêtes à 18h30.
Tout public
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Salle des fêtes Le Carrefour Pouillac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 63 40 contact@haute-saintonge.org
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English :
As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 , a concert by the Only New Jazz Band in the village hall square at 6.30pm.
Open to all
L’événement Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge Pouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge