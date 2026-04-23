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Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge Salle des fêtes Pouillac

Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge Salle des fêtes Pouillac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Carrefour

Ville : 17210 Pouillac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Pouillac

Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge

Salle des fêtes Le Carrefour Pouillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , à l’occasion du marché nocturne, concert Only New Jazz Band place de la salle des fêtes à 18h30.

Tout public
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Salle des fêtes Le Carrefour Pouillac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 63 40  contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 , a concert by the Only New Jazz Band in the village hall square at 6.30pm.

Open to all

L’événement Concert Only New Jazz Band – Estivales de Haute-Saintonge Pouillac a été mis à jour le 2026-04-23 par CDC de Haute Saintonge