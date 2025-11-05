CONCERT ONYX + DJ ROLXX Montpellier
CONCERT ONYX + DJ ROLXX Montpellier mercredi 25 février 2026.
CONCERT ONYX + DJ ROLXX
20 Rue de Verdun Montpellier Hérault
Rockstore présente:
ONYX Véritables figures du rap hardcore, ONYX sera de passage à Montpellier pour un concert événement.
Originaires du Queens (New York), Fredro Starr et Sticky Fingaz se sont imposés dès les années 90 avec Bacdafucup , album mythique porté par le hit Slam , symbole d’une génération.
Toujours aussi percutants sur scène, ils enchaîneront leurs classiques Throw Ya Gunz , Shiftee , Last Dayz et des titres récents, pour un show intense et sans compromis, fidèle à leur réputation.
►+ 1ère partie:
Dj ROLXX
Tickets en vente mardi 4 novembre à 10h. .
20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Rockstore presents:
ONYX Veritable figures of hardcore rap, ONYX will be in Montpellier for an event concert.
German :
Rockstore präsentiert:
ONYX Die Hardcore-Rapper ONYX kommen für ein Event-Konzert nach Montpellier.
Italiano :
Rockstore presenta:
ONYX Una vera e propria forza del rap hardcore, ONYX sarà a Montpellier per un concerto evento.
Espanol :
Rockstore presenta:
ONYX Una verdadera fuerza del rap hardcore, ONYX estará en Montpellier para un concierto evento.
