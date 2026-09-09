Concert | O’o aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac
mercredi 25 novembre 2026 · Les Abattoirs · Cognac
Informations pratiques
Cognac
Concert | O’o aux Abattoirs
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 18:30:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Les “Sorties du Mercredi” vous emmènent à la découverte de groupes issus de notre beau territoire qui se produiront gratuitement devant vous après quelques jours de résidence. Ce mercredi, c’est O’o qui se produira sur scène.
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
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English :
Wednesday Nights takes you on a journey to discover bands from our beautiful region, who will perform for you for free after a few days in residence. This Wednesday, O’o will be taking the stage.
L’événement Concert | O’o aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac
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