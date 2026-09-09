Concert | O’o aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

Informations pratiques

Cognac

Concert | O’o aux Abattoirs

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Les “Sorties du Mercredi” vous emmènent à la découverte de groupes issus de notre beau territoire qui se produiront gratuitement devant vous après quelques jours de résidence. Ce mercredi, c’est O’o qui se produira sur scène.

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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr

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English :

Wednesday Nights takes you on a journey to discover bands from our beautiful region, who will perform for you for free after a few days in residence. This Wednesday, O’o will be taking the stage.

L’événement Concert | O’o aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-08-25 par Destination Cognac