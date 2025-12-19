Concert OPAAL – Le Triskell monte le son Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 17 janvier 2026, 11h00 Entrée libre et gratuite

Ex-Bleu, le duo rennais OPAAL se réinvente en rap-nouvelle pop. Libres de tout style, ils explorent une dualité profonde, oscillant entre rêves d’enfance, émotions et défis de l’âge adulte.

Anciennement connu sous le nom de Bleu, le duo rennais a adopté le nom OPAAL en 2024, se transformant en un groupe de rap – nouvelle pop. Une reconstruction était essentielle pour forger une image qui leur correspond vraiment. Collaborant avec des musiciens aux horizons musicaux variés, les artistes refusent désormais de se limiter à un seul style, laissant leurs émotions guider leur musique au-delà des conventions actuelles.

OPAAL incarne une dualité profonde, oscillant entre déception et espoir, entre curiosité et repli sur soi, défis de l’âge adulte et les rêves d’enfance.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan



