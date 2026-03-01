Concert Opal Océan Maison de l’étudiant Lorraine Nord Metz

Concert Opal Océan

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-19 19:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Célébration de la sortie de leur 3ème album

Préparez-vous à une soirée inoubliable avec Opal Ocean, le duo de guitares explosif reconnu pour sa fusion unique entre l’élégance du flamenco, l’énergie du rock et une profondeur psychédélique envoûtante. Après avoir captivé des publics aux quatre coins du monde, ils reviennent sur scène avec un tout nouveau répertoire leur première sortie inédite depuis plus de cinq ans.

Découvrez la puissance brute de deux guitares créant un véritable univers sonore, oscillant entre grooves hypnotiques et mélodies aériennes, mêlant passion, précision et émotion pure. Ce concert exceptionnel marque le lancement tant attendu du troisième album d’Opal Ocean, avec des interprétations live exclusives de leurs nouveaux morceaux, aux côtés des titres préférés du public.Attendez-vous à une énergie intense, des vibrations profondes et ce son inimitable qui transforme chaque concert d’Opal Ocean en un véritable voyage.

Ne manquez pas l’occasion d’assister à la nouvelle évolution de leur odyssée sonore nouvelle musique, nouvelle énergie, la même flamme indomptable.Tout public

0 .

Maison de l’étudiant Lorraine Nord Ile du saucly Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 05 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrating the release of their 3rd album

Get ready for an unforgettable evening with Opal Ocean, the explosive guitar duo renowned for their unique fusion of flamenco elegance, rock energy and haunting psychedelic depth. After captivating audiences around the world, they return to the stage with a brand-new repertoire: their first new release in over five years.

Discover the raw power of two guitars creating a veritable universe of sound, oscillating between hypnotic grooves and ethereal melodies, blending passion, precision and pure emotion. This exceptional concert marks the long-awaited launch of Opal Ocean’s third album, with exclusive live interpretations of their new songs, alongside audience favorites.Expect intense energy, deep vibrations and that inimitable sound that transforms every Opal Ocean concert into a true voyage.

Don’t miss the chance to witness the new evolution of their sonic odyssey: new music, new energy, the same indomitable flame.

L’événement Concert Opal Océan Metz a été mis à jour le 2026-03-03 par AGENCE INSPIRE METZ