Concert & Open Mic On7 Terminal Ouest | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Concert & Open Mic On7 Terminal Ouest | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 23:59:00

Rendez-vous le vendredi 10 octobre à partir de 19h30 pour des concerts et un Open Mic Rap avec l’association Terminal Ouest.

On lance notre nouvel événement On7 avec une première édition le Vendredi 10 octobre au Bar @lautrelieucherbourg.

Tout en gardant l’ADN Rap/Hip Hop de Terminal Ouest, ces nouvelles soirées nous offrent l’occasion d’inviter des groupes dans d’autres styles de musique !

@iub_off , @krapsibat , @foumikid22x , The Mist et @alda.project seront présents pour l’ouverture de cette nouvelle scène locale ! Entre Rap et Rock, venez découvrir nos artistes au meilleur de leur forme !

La soirée débutera à 19h30 avec une Scène Ouverte à capella (slam, stand-up, discours, etc.).

À 20h10, le début des concerts.

Et enfin à 23h30 vous pourrez participer à un Open Mic Rap. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

English : Concert & Open Mic On7 Terminal Ouest | Bar de L’Autre Lieu

