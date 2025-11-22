Concert Open Mind Rue du Canal Fillé
Concert Open Mind Rue du Canal Fillé samedi 22 novembre 2025.
Concert Open Mind
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Open Mind en concert !
Rock 70/80 .
Rue du Canal Ile Moulinsart Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 87 61 01 lebalmoulinsart@gmail.com
English :
Open Mind in concert!
German :
Open Mind im Konzert!
Italiano :
Open Mind in concerto!
Espanol :
Open Mind en concierto
L’événement Concert Open Mind Fillé a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Vallée de la Sarthe