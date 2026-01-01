Concert Opéra & Jazz de Puccini à Fitzgerald Cinéma Eden Théâtre La Ciotat

Concert Opéra & Jazz de Puccini à Fitzgerald

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

La Ciotat Culture vous invite à une soirée musicale exceptionnelle, où l’opéra rencontre le jazz, pour un moment unique de dialogue entre genres, voix et émotions.

Une traversée musicale unique !

La soprano Maria Moreno et le pianiste Hubert Reynouard vous entraînent dans un voyage musical où l’opéra lyrique se mêle au swing du jazz.

Les grands airs d’opéra s’épanouissent dans un lyrisme envoûtant avant de laisser place à un jazz chanté, inventif et sensible.

De la profondeur du baroque au vérisme de Puccini, jusqu’aux frémissements mélodiques de Michel Legrand, la musique raconte une seule et même histoire celle d’un cœur qui cherche, vacille… et finit par s’envoler.



Maria Moreno Soprano

Française d’origine espagnole, née à Bordeaux dans une famille d’artistes lyriques, Maria Moreno a étudié le chant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris puis auprès de grands maîtres internationaux. Interprète lyrique reconnue, elle a chanté dans les plus grands théâtres du monde (États-Unis, Canada, Mexique, Europe, Chine…) et partagé la scène avec des noms prestigieux tels que José Carreras, Roberto Alagna, et bien d’autres.

En parallèle de sa carrière lyrique, Maria explore aussi le jazz, interprète les grands classiques et compose, inspirée par des figures telles que Sarah Vaughan, Billie Holiday ou Ella Fitzgerald.



Hubert Reynouard Pianiste

Né à Marseille, formé au CNR de Marseille, Hubert Reynouard est un musicien polyvalent, explorant aussi bien le répertoire classique que le jazz ou le tango. Il a collaboré avec de nombreux ensembles vocaux, participé à des récitals en solo, en musique de chambre, ainsi qu’au sein de l’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Marseille. Profondément engagé dans la transmission, il enseigne et partage son art avec passion. .

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 82 86 27 contact@laciotatculture.fr

English :

La Ciotat Culture invites you to an exceptional musical evening, where opera meets jazz, for a unique moment of dialogue between genres, voices and emotions.

A unique musical journey!

