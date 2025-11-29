Concert Opéra-Rock Les chroniques de Monopolis Rue du Foirail Captieux
Concert Opéra-Rock Les chroniques de Monopolis Rue du Foirail Captieux samedi 29 novembre 2025.
Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux Gironde
Tarif : 16 EUR
Début : 2025-11-29
Le plus grand opéra-rock français comme vous ne l’avez encore jamais entendu. Venez redécouvrir les tubes incontournables de ce chef-d’oeuvre musical. De Ziggy à Quand on arrive en ville, des Adieux d’un sex-symbole à Le monde est stone, sans oublier Le blues du businessman, laissez-vous entraîner dans les rues de Monopolis par 3 chanteurs et un chœur de 30 choristes dans une version inédite piano/voix.
Bienvenue dans les Chroniques de Monopolis, un spectacle aux mélodies inoubliables composées par Michel Berger et Luc Plamondon. .
Rue du Foirail Centre culturel de Captieux Captieux 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00
