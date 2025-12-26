Concert Opérette Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Concert Opérette

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 21:30:00

2026-04-25

Concert

Créé en 2018 par le chef d’orchestre Pierre Le Tallec, l’Orchestre de chambre rennais l’Exode des Rennes, composé de vingt-deux jeunes musiciens, présentera son opérette originale qui reprendra L’Éducation manquée de Chabrier et Pomme d’Api d’Offenbach.

Fidèle à son ambition d’action culturelle innovante, l’ensemble propose un spectacle mêlant élégance et découverte musicale. Cette opérette, portée par une mise en scène vive et des interprètes passionnés, offrira au public un voyage léger et joyeux. Avec son énergie communicative, l’orchestre invite spectateurs curieux et mélomanes à une soirée artistique ouverte, accessible et résolument enjouée.

