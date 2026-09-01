AGENDA · Présilly
Concert Ophelie Gaillard Chartreuse de Pomier Présilly
samedi 19 septembre 2026 · Chartreuse de Pomier · Présilly
Informations pratiques
Présilly
Concert Ophelie Gaillard
Chartreuse de Pomier Allée des Chartreux Présilly Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert classique à cordes
.
Chartreuse de Pomier Allée des Chartreux Présilly 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 25 05 04 info@asmpomier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ophelie Gaillard Concert
Classical String Concert
L’événement Concert Ophelie Gaillard Présilly a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Monts du Genevois