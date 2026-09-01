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AGENDA · Présilly

Concert Ophelie Gaillard Chartreuse de Pomier Présilly

samedi 19 septembre 2026 · Chartreuse de Pomier · Présilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Chartreuse de Pomier
Adresse
Allée des Chartreux
Ville
74160 Présilly
Département
Haute-Savoie
Tarif

Présilly

Concert Ophelie Gaillard

Chartreuse de Pomier Allée des Chartreux Présilly Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Concert classique à cordes
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Chartreuse de Pomier Allée des Chartreux Présilly 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 25 05 04  info@asmpomier.com

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English : Ophelie Gaillard Concert

Classical String Concert

L’événement Concert Ophelie Gaillard Présilly a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Monts du Genevois