CONCERT OR, LAISSEZ-NOUS CHANTER – Puisserguier, 1 juin 2025 07:00, Puisserguier.

Hérault

CONCERT OR, LAISSEZ-NOUS CHANTER Puisserguier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Or, Laissez-nous chanter

Spectacle autour de la musiqué et poésie ukrainienne, en plein air dans le magnifique cadre de la pinède de Puisserguier.

Avec Alisa Vasilia et Corentin Coko

Voix, harpe, accordéon

Or, Laissez-nous chanter

Spectacle autour de la musiqué et poésie ukrainienne, en plein air dans le magnifique cadre de la pinède de Puisserguier.

Avec Alisa Vasilia et Corentin Coko

Voix, harpe, accordéon

De Puisserguier, suivre la D134 en direction de Cazedarnes, parking sur place. .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 83 48 69 88

English :

Or, Laissez-nous chanter

An open-air performance of Ukrainian music and poetry in the magnificent pine forest of Puisserguier.

With Alisa Vasilia and Corentin Coko

Voice, harp, accordion

German :

Or, Lassen Sie uns singen

Eine Aufführung rund um ukrainische Musik und Poesie, unter freiem Himmel im wunderschönen Kiefernwald von Puisserguier.

Mit Alisa Vasilia und Corentin Coko

Stimme, Harfe, Akkordeon

Italiano :

O, Laissez-nous chanter

Spettacolo all’aperto di musica e poesia ucraina nella splendida cornice della pineta di Puisserguier.

Con Alisa Vasilia e Corentin Coko

Voce, arpa, fisarmonica

Espanol :

O, Laissez-nous chanter

Espectáculo al aire libre de música y poesía ucranianas en el magnífico marco del pinar de Puisserguier.

Con Alisa Vasilia y Corentin Coko

Voz, arpa, acordeón

L’événement CONCERT OR, LAISSEZ-NOUS CHANTER Puisserguier a été mis à jour le 2025-05-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN