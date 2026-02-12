Concert Oracasse Rue Loukianoff Pornic
Concert Oracasse Rue Loukianoff Pornic samedi 14 mars 2026.
Concert Oracasse
Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-03-14 21:00:00
2026-03-14
Soirée organisée par l’ACAP Musiques de la Nouvel-Orléans et des Antilles
Des Charentes en Louisiane, vers le Mississipi, les musiciens d’Oracasse franchissent l’océan, pêchant rythmes créoles, swing, blues et funcky, Oracasse nous dit Le jazz est vivant !
On va racasser ! ( = ça va faire du bruit!) .
Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com
English :
Evening organized by ACAP: New Orleans and West Indies music
