Concert Oracasse Rue Loukianoff Pornic

Concert Oracasse

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14 21:00:00

2026-03-14

Soirée organisée par l’ACAP Musiques de la Nouvel-Orléans et des Antilles

Des Charentes en Louisiane, vers le Mississipi, les musiciens d’Oracasse franchissent l’océan, pêchant rythmes créoles, swing, blues et funcky, Oracasse nous dit Le jazz est vivant !

On va racasser ! ( = ça va faire du bruit!) .

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 04 40 info@pornic.com

English :

Evening organized by ACAP: New Orleans and West Indies music

